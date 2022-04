La donazione di organi non conosce età

MINUSIO - La donazione di organi è spesso associata a una certa età: perché mai una persona giovane dovrebbe avere bisogno di un nuovo organo? Le statistiche dimostrano che non è così. Chiunque può avere bisogno di un organo nel corso della sua vita, giovane o meno giovane. Eppure, oggi, queste persone aspettano in media da uno a sette anni prima di ricevere un organo compatibile. Alcuni di loro muoiono in lista d'attesa perché non è stato possibile trovare un donatore.

Nel 2021, in Svizzera, hanno perso la vita 72 persone e ogni anno sono circa cento le persone che muoiono in attesa di ricevere un organo, dobbiamo assolutamente intervenire per limitare queste catastrofi.

Senza dubbio sono cento vite che sarebbero potute essere salvate, ma il sistema attuale non incentiva la donazione di organi e rende il processo molto lento e burocratico. Questa legge permetterà quindi di agevolare la donazione, evitando che altre persone perdano la vita nei prossimi anni in lista d’attesa.

Come detto inizialmente non sono solo le persone più anziane a necessitare una donazione anche urgente, ma nella lista d'attesa ci sono moltissimi giovani, infatti il 25% delle persone che aspettano un trapianto hanno meno di 40 anni, e solo un terzo è over60, questo fa capire quanto la causa concerne anche la popolazione più giovane.

Ecco perché voterò con convinzione SÌ alla legge sui trapianti il 15 maggio 2022.