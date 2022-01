Molinari, di questo passo l'autogestione a Lugano sarà un miraggio

È di ieri (lunedì 3 gennaio), la notizia che gli autogestiti, durante l’ennesima manifestazione non autorizzata, hanno bloccato il traffico a Lugano e si sono recati sotto casa del nostro Sindaco Michele Foletti ad insultarlo. Qualche mese fa, fecero la stessa cosa sotto casa di Borradori e non si sono mai scusati, neanche di fronte al suo decesso, un po’ di “Signorilita’ “non sarebbe guastata…ma vabbè …. La conferma del loro disprezzo e odio verso le autorità, l’ho avuta settimana scorsa, quando sul muro del consolato Svizzero in Toscana, è apparsa una scritta di pessimo gusto su Borradori, firmata dagli Anarchici Toscani e i Molinari non hanno preso nessuna distanza…male.

Ora che succede? Ma la polizia intende stare a guardare, mentre una piccola parte della popolazione che forse neanche risiede a Lugano, vanno sotto casa del sindaco ad insultarlo e minacciarlo? Dov’è finito il rispetto per le autorità? Bloccare il traffico stradale, non è un reato? Andare sotto casa del Sindaco ad insultarlo è tollerabile? Tante troppe azioni non più tollerabili, che porteranno sicuramente l’esecutivo cittadino a chiudere auspico presto il dialogo definitivamente.