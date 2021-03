SACD: Dopo Comi per Mendrisio le briciole!

L'Associazione assistenza e cure a domicilio del Mendrisiotto ha sostituito il suo presidente che con grande sollievo altrui ha mollato la cadrega. Ha lasciato finalmente il posto Giorgio Comi e gli è subentrato il Sindaco di Chiasso Bruno Arrigoni. Fin qui ci si può dire che in fondo un'alternanza alla presidenza fra le due città ci può anche stare, anche perchè il liberale radicale chiassese era il vice presidente in carica. Peccato, però, che a fronte di un contributo annuo di 1,4 milioni di franchi a Mendrisio siano spettate le briciole.

Infatti, la vice presidenza invece che alla municipale di Mendrisio eletta nel comitato Françoise Gehring, è andata alla Sindaca di Morbio Inferiore Claudia Canova.

Quest'ultima, trapiantata dall'Emilia, non brilla certo tantissimo nel panorama politico regionale, e non si capisce quali meriti le si attribuiscano per addirittura proporla alla vice presidenza. Scusate se è poco, ma Mendrisio paga e basta? La signora neo municipale Gehring, che per ora sembra contare un po' di più del due di picche del suo predecessore, rappresenta il principale polo del distretto

che non può essere fatto passare per il parente povero regionale. Che al resto dei Comuni Mendrisio dia fastidio per estensione, popolazione e peso politico è un dato di fatto, ma è inaccettabile che chi paga cifre del genere non abbia la giusta voce in capitolo. Questi enti e associazioni a partecipazione pubblica devono cambiare il loro atteggiamento e capire bene che Mendrisio è il traino, che a loro piaccia o meno. Ma anche Mendrisio deve finalmente prendere atto di essere il fulcro senza il quale il Mendrisiotto si ferma, e chiedere, rivendicare, pretendere di occupare i posti che gli spettano e che si merita.

La vice presidenza del SACD Mendrisiotto DEVE essere attribuito a Mendrisio, senza attendere oltre.