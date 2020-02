Mendrisio: Luisoni se ci sei batti un colpo!

MENDRISIO - BancaStato chiude gli sportelli a Mendrisio. È una decisione che lascia senza parole, adottata da una banca che è la banca di tutti i ticinesi. Mendrisio è un capoluogo e una città, e pensare di togliere un servizio da parte di una banca cantonale è irresponsabile e ridicolo. La petizione in corso fra gli abitanti della regione dimostra da una parte l’attaccamento della gente alla sua banca e dall’altra la delusione per questa decisione. Gli unici a non scomporsi e a non scandalizzarsi sono i funzionari e la capo dicastero Luisoni responsabili del promovimento economico di Mendrisio. Sembra incredibile che nessuno abbia reagito, che nessuno da questo inefficiente dicastero abbia alzato un dito o detto una parola.

Nulla, il vuoto cosmico, vien da dire. Un vuoto che si aggiunge a quello della ricerca di aziende virtuose da inserire nel nostro territorio comunale. Non i capannoni cresciuti come funghi e pieni zeppi di frontalieri che a Mendrisio portano solo disagi e pochi franchi, ma aziende di qualità con lavoratori indigeni e svizzeri con le quali dar lustro all’economia della regione. In questo ultimo anno non si capisce bene cosa abbia fatto la signora Luisoni: di certo non un granché per l’economia locale. Di idee non se ne vedono, di fatti anche meno. Continuiamo a non occuparci delle aziende, dei nostri lavoratori e adesso anche della nostra banca. Avanti così e tanti complimenti!