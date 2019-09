I nuovi nemici del clima

Finora si è taciuto sugli effetti della digitalizzazione e della telefonia mobile sul clima.

Questo discorso è stato esaminato troppo poco e forse volutamente tralasciato. Per quanto riguarda la protezione dell'ambiente, dev’essere preso in considerazione sia il CO2 che il surriscaldamento del pianeta dovuto alle nuove tecnologie.

Anche i giganti della digitalizzazione e della telefonia mobile devono essere presi di mira.

I loro lapalissiani benefici (vedi sito Sunrise con immagini di natura incontaminata) devono smettere di nascondere i pericoli ecologici ad essi associati. Il punto fondamentale è che la comunicazione digitale sta creando problemi ambientali nuovi e esacerbati. Il potenziale di risparmio possibile se le prestazioni del computer raddoppiano ogni anno e mezzo si esaurirà, soprattutto se verranno prodotti e utilizzati sempre più dispositivi.

Sappiamo bene che i nostri apparecchi elettrici consumano energia e producono elettrosmog.

Perché mai spegniamo le luci, l’aspirapolvere, l’asciugacapelli e lasciamo invece acceso il wi-fi di casa?

In termini di consumo globale di elettricità, Internet è al terzo posto in classifica e co- responsabile del cambiamento climatico.

La trasformazione digitale della società inoltre produce una radiazione quasi onnipresente e fa la sua parte nel riscaldamento del pianeta, anche a causa delle perdite di energia che genera. Le trasmissioni col 5G consumeranno molte volte più energia rispetto ad oggi. È necessario quindi effettuare più ricerche e più calcoli di prima per determinare quanta energia elettrica sarà convertita in futuro in calore nella guida autonoma, Internet delle cose, Smart City, oltre le attuali onde radar, onde Tetra e WLAN.

Che tipo di pianeta vogliamo lasciare alle generazioni future?