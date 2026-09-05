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ALCOTT celebra Il Diavolo Veste Prada con

Il cinema fashion incontra lo street style in una collezione donna ironica e contemporanea
ALCOTT celebra Il Diavolo Veste Prada con
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ALCOTT celebra Il Diavolo Veste Prada con
Il cinema fashion incontra lo street style in una collezione donna ironica e contemporanea

MILANO - Ci sono film che raccontano la moda e altri che, semplicemente, diventano moda. Il Diavolo Veste Prada appartiene alla seconda categoria: un fenomeno pop capace di attraversare generazioni e continuare a influenzare stile, attitude e immaginario. Da questo universo nasce la nuova capsule donna firmata ALCOTT, un omaggio contemporaneo a uno dei titoli più iconici del fashion movie.

Il cuore della collezione sono le T-shirt a maniche corte in 100% cotone, caratterizzate da un fit versatile e da un’estetica essenziale, pensata per trasformare anche il look più semplice in una vera fashion statement.

La palette gioca sul contrasto senza tempo tra bianco e nero, lasciando alle stampe rosse il compito di catturare l’attenzione. Grafiche e immagini iconiche richiamano immediatamente l’universo glamour, ironico e aspirazionale del film, reinterpretandolo con un linguaggio giovane e urban.

Sono capi facili da abbinare e perfetti per esprimere la propria personalità: con denim oversize, blazer dal taglio maschile o mini skirt, per creare outfit che mescolano comfort, femminilità e attitude metropolitana.

Una capsule pensata per le fashion lover che conoscono il potere di una T-shirt statement. Perché, in fondo, anche un look quotidiano può avere il suo momento da protagonista.

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