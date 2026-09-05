ALCOTT celebra Il Diavolo Veste Prada con

La palette gioca sul contrasto senza tempo tra bianco e nero, lasciando alle stampe rosse il compito di catturare l’attenzione. Grafiche e immagini iconiche richiamano immediatamente l’universo glamour, ironico e aspirazionale del film, reinterpretandolo con un linguaggio giovane e urban.



Sono capi facili da abbinare e perfetti per esprimere la propria personalità: con denim oversize, blazer dal taglio maschile o mini skirt, per creare outfit che mescolano comfort, femminilità e attitude metropolitana.

