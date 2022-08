Olivia Newton-John, l'Australia offre il funerale di Stato

Appena avuta notizia della morte, il premier dello stato di Victoria Daniel Andrews ha dichiarato di aver pensato di proporre alla famiglia un funerale di Stato in riconoscimento del suo «talento supremo e della sua dedizione alla ricerca sul cancro in Australia». Intanto ieri sera a Melbourne sono stati illuminati di rosa i palazzi del centro. Ad Heidelberg c'è l'Olivia Newton-John Cancer and Wellness Center dove oggi le bandiere sono a mezz'asta in segno di lutto.