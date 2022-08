Sono le prime parole del messaggio che John Travolta ha dedicato a Olivia Newton-John, scomparsa all'età di 73 anni dopo una lunga battaglia contro il cancro. La loro collaborazione artistica in "Grease" resterà indimenticabile per milioni di spettatori, e lo è anche per l'attore. «Ci vedremo lungo la strada e saremo di nuovo insieme. Sono stato tuo dal primo momento in cui ti ho visto e sarò tuo per sempre. Tuo Danny, tuo John».