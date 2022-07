Riposo vocale: Mahmood non viene a Bellinzona

BELLINZONA - Mahmood non canterà in Ticino quest'estate. A causa di un’infezione alle corde vocali, il due volte vincitore di Sanremo dovrà attenersi rigorosamente al riposo vocale fino al 2 agosto: delusione per i fan nostrani, che si vedono così annullare la data del 29 luglio del cantante italiano al Castle On Air di Bellinzona. Lo rendono noto gli organizzatori dell'evento.