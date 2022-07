L’adolescenza di Tananai: «Ero un ragazzino obeso»

«Mi chiamava così, non ero un tranquillo, facevo sempre suonare i bicchieri con le forchette - le parole dell’artista 27enne -. È morto quando avevo 7 anni, il nome d’arte è un omaggio all'unico in famiglia che non sono riuscito a stressare con la mia musica». Nato a Milano e cresciuto a Cologno Monzese, Tananai racconta di non aver avuto un’infanzia e un’adolescenza facilissima per colpa del suo aspetto fisico. «Ero ciccione e qualche spintone quando ero un ragazzino obeso. Non direi bullismo, anzi, nulla in confronto ai tweet di Sanremo - ha rivelato il cantante - In seconda media ero 1 metro e 50 e pesavo 82 chili. Adesso ne peso 76 e sono 1 e 82... Ho anche saltato qualche mese di scuola perché non volevo farmi vedere: ero in carrozzina per un problema a un ginocchio». Quell’incidente, però, fu la scintilla che diede vita al suo cambiamento fisico. «Quell’estate ho iniziato a mangiare bene, sono arrivati gli ormoni che mi hanno fatto crescere in terza, quando ho iniziato a piacere alle ragazzine, pensavo mi prendessero in giro».