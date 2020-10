Spari a due passi dal set del nuovo video di DaBaby

CHARLOTTE - Una raffica di colpi d'arma da fuoco, che però non era sul copione. È accaduto a Charlotte, nel North Carolina, nei pressi del set di un video del rapper DaBaby.

I fatti, come riferito inizialmente dal portale The Shade Room, sono avvenuti sabato scorso. Secondo quanto riportato successivamente dalla stampa locale, citando un testimone oculare, una donna sarebbe stata colpita e ricoverata in ospedale.

«Hanno colpito una ragazza. Ci stavano sparando e l'hanno colpita... non è morta sul posto. Spero che riesca ad arrivare in ospedale e a salvarsi», racconta in un filmato un testimone presente sul luogo. Le autorità non hanno ancora confermato le sue condizioni di salute, ma secondo un reporter della WCCB le gravità delle ferite sarebbe tale da metterne in pericolo la vita.

Il rapper - fresco di una doppia nomination per l'album dell'anno ai prossimi BET Hip Hop Awards - ha pubblicato nelle scorse ore diverse immagini delle riprese in corso, ma non ha ancora rilasciato alcun commento sull'accaduto.