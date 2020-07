Dopo il lockdown ritorna anche il wrestling ticinese: «Tanta voglia di salire sul ring!»

LUGANO - Fra chi si è dovuto fermare a causa del lockdown causato dal coronavirus ci sono anche i lottatori della nostrana Pro Wrestling Live Events che - finalmente - ritorneranno sul ring per un evento super speciale e nel totale rispetto delle norme vigenti.

La serata “Wrestling back in action” è quella di sabato 25 luglio (ore 20.00) nella collaudata location del Fight Gym Club di Canobbio, opportunamente adeguata per garantire la sicurezza di tutti.

Ma quali sono le sfide nel mettere in piedi un evento come questo con l'ombra incombente del Covid-19? Ne abbiamo parlato con l'organizzatore, e wrestler, Luca Rusconi.

Com'è stato organizzare una serata come questa ai tempi del Covid?

Un gran lavoraccio, non lo nascondo, ma d'altronde la sanità pubblica ha la priorità e le misure introdotte sono più che giustificate. All'inizio la parte burocratica è stata davvero frustrante, con giornate passate al telefono senza riuscire a capire come e cosa si potesse fare. Fortunatamente in seguito sono state pubblicate delle linee guida molto più chiare.

Lo spettro di nuove restrizioni - e forse la paura della gente nel frequentare gli eventi - ci ha creato parecchi dubbi. Alla fine abbiamo deciso di andare avanti perché purtroppo questa è la nuova realtà e, verosimilmente, non cambierà a breve. O lo si accetta o si molla tutto.



Quali misure adotterete?

Seguendo l'Ordinanza Covid-19 verrà applicato il contact tracing, le distanze tra le sedie e ci saranno dispenser di disinfettante. Come misura supplementare, per scelta non per obbligo, tutto lo staff sarà munito di mascherina.

Abbiamo anche spostato l'entrata e il bar all'esterno della palestra perché all'aperto il rischio è drasticamente ridotto. L'interno sarà ben arieggiato, inoltre la struttura ha un soffitto alto il triplo delle strutture normali.

Verranno pure distribuite in omaggio le mascherine con il nostro logo. L'uso della mascherina (ad oggi) non è obbligatorio ma resta fortemente consigliato.

Il wrestling vive un po' nell'intersezione fra sport e spettacolo, questo ha reso più difficile per voi capire se potevate o meno ricominciare?

No, il wrestling è prima di tutto uno sport e rientra nella categoria “con contatto fisico”. In tal senso è stato tutto molto chiaro.

Come si sentono i wrestler a tornare sul ring? Sono gasati e motivati o un po' preoccupati? Insomma, in fin dei conti sul ring - per forza di cose - il social distancing non esiste.

Estremamente motivati! Non sai mai quanto ami una cosa fin quando non te la portano via. Sono stati tempi difficili per tutti, per noi e i nostri colleghi sparsi per il mondo. La preoccupazione c'è sempre, ma a vincere è sicuramente la voglia di salire sul ring per ridare gioia e divertimento al nostro pubblico, in particolare ai fan più giovani!

Qualche anticipazione sul programma della serata? Belthazar difenderà il titolo oppure...?

Ad aprire le danze saranno due pilastri del wrestling europeo. Il Campione Junior Heavyweight POW, l'acclamato e talentuoso Red Scorpion difenderà il titolo contro il brutale macellaio del ring, il lottatore più pazzo d'Europa, il pericolo pubblico Gianni Valletta!

Il main event vedrà l'idolo di casa Belthazar, primo wrestler ticinese e attuale Campione Europeo PWLE, difendere il titolo contro il suo allievo Anarchy Gaze!

Il magnate rumeno, Andrei “Big Money” Lucescu, è pronto a rilasciare i suoi due mastini da combattimento: l'odiatissimo e strafottente Raptor che se la vedrà con il kobra ticinese Kreen, e il cattivo gigante di ghisa Lyon che affronterà Nico Narciso! A completare la serata un Triple Threat Match che vedrà affrontarsi contemporaneamente Rick Barbabionda, Maxy Toy Boy e la giovane promessa Vertigo!

Seguiteci sul sito di Pro Wrestling Live Events per tutti i dettagli. Ricordo che i posti sono limitatissimi! Sicuri di poter contribuire a rendere l'estate ticinese migliore, vi aspettiamo più scatenati che mai!

La prevendita è attiva su biglietteria.ch