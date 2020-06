Cesare Cremonini e la polemica sul nome della donna delle pulizie

ROMA - Bufera social su Cesare Cremonini. Ospite della trasmissione "E poi c'è Cattelan", il musicista italiano ha commesso una gaffe parlando della sua collaboratrice domestica. «Ho una donna delle pulizie che si chiama Emilia. Non è vero, non si chiama Emilia, nome che vorrei dare a mia figlia. Lei è moldava e io ho preteso in onore della mia terra di chiamarla Emilia. Non so qual è il nome ma ognuno dovrebbe chiamare le persone come meglio crede, soprattutto le persone che entrano in casa tua. Sono pagate e quindi possono far cambiare il loro nome».

L'indignazione social per le parole dell'ex frontman dei Lùnapop è esplosa e ha coinvolto anche Cattelan, "colpevole" di non aver preso le distanze dopo aver ascoltato le frasi.

La meno offesa è proprio la signora, che in un video pubblicato su Instagram da Cremonini si rammarica per le polemiche e ribadisce tutto il suo affetto al cantautore. I due, infatti, ballano e si baciano a beneficio dei follower, con tanto di battuta conclusiva: «Ma come ti chiami?» «Emilia rumena, non Emilia Romagna...».