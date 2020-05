Andy Serkis leggerà “Lo Hobbit” (e in 12 ore filate) per beneficenza

LONDRA - Dopo Harry Potter che legge "Harry Potter" per beneficenza anche Gollum... farà lo stesso con “Lo Hobbit”.

L'attore Andy Serkis, alter-ego cinematografico dello Smeagol reso celebre da “Il Signore degli Anelli“, si cimenterà nell'impresa di leggere il classico di J.R.R Tolkien. Tutto d'un fiato, e in tutta la sua lunghezza, durante una maratona benefica via web.

Secondo quanto stimato dallo stesso Serkis, ci vorranno circa 12 ore. Per la precisione dalle 10 di venerdì mattina (ora di Londra) fino alle 10 della stessa sera.

Durante la lettura, in diretta streaming, sarà possibile contribuire con dei versamenti che andranno in beneficenza a due associazioni impegnate in prima linea per l'emergenza Covid-19.

«Molti di noi sono in difficoltà durante questo lockdown», ha spiegato in video, «sono tempi difficili e io voglio aiutare portandovi dentro a una delle più grandi avventure fantasy mai scritte in una maratona da poltrona di 12 ore, nel mentre raccoglieremo donazioni a sostegno di due ottime associazioni che aiutano chi ha più bisogno».

Sicuro punto più alto della lettura sarà la sfida, all'ultimo indovinello, fra Bilbo Baggins e Gollum.