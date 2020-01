Harry spiega la "Megxit": «Non c'era un'altra opzione»

LONDRA - È stato accontentato chi era dell'opinione che il principe Harry avrebbe dovuto spiegare chiaramente i motivi del passo indietro - suo e della moglie Meghan - rispetto al suo ruolo nella Famiglia reale.

Il duca di Sussex ha parlato durante la cena per i sostenitori di Sentebale, la sua organizzazione benefica che combatte l'Hiv infantile. La dichiarazione è stata al contempo trasmessa in diretta sull'account Instagram dei Sussex, che sfiora gli 11 milioni di follower sparsi per il mondo.

Harry ha voluto chiarire tutto già all'inizio del suo intervento. «Il fatto che siamo dovuti arrivare a questo punto mi provoca molta tristezza» ha affermato. «Non ho preso questa decisione con leggerezza, non c'era un’altra opzione». Poi ha ribadito: «Quello che voglio chiarire è che non ce ne stiamo andando. Volevamo continuare a servire la Regina, il Commonwealth e le mie associazioni militari, ma senza fondi pubblici. Sfortunatamente, questo non è stato possibile». Sia lui che Meghan porteranno avanti «con orgoglio» i rispettivi ruoli: «So che mi conoscete abbastanza da avere fiducia nel fatto che la donna che ho scelto come moglie condivide i miei stessi valori».

Infine un affettuoso omaggio per la Regina Elisabetta II: «Avrò sempre il massimo rispetto per mia nonna, la mia Comandante in Capo».