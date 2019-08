Anche quest'anno l'attore più pagato è Dwayne "The Rock" Johnson

LOS ANGELES - Dwayne 'The Rock' Johnson è l'attore più pagato del 2019. La star 47enne, ex wrestler professionista, è in cima alla classifica del magazine Forbes, che come anno ha stilato la lista degli attori più pagati al mondo, dopo aver guadagnato la cifra record di oltre 89 milioni di dollari tra il primo giugno del 2018 e il primo giugno del 2019.



Dwayne, che recentemente ha sposato la compagna Lauren Hashian, ha portato a casa questa fortuna grazie ai suoi ruoli in film importanti come quello dell'ultimo capitolo della saga di "Jumanji". Per il prossimo film della serie in uscita gli è stato infatti corrisposto un compenso di ben 23 milioni e mezzo di dollari. Inoltre The Rock porta a casa 700mila dollari per ogni episodio della serie della HBO "Ballers". Poi ci sono gli introiti della sua linea di abbigliamento, scarpe e cuffie in collaborazione con Under Armour.



Al secondo posto della classifica c'è Chris Hemsworth, che ha incassato oltre 76 milioni di dollari, e Robert Downey Jr., che ha messo in banca 66 milioni. Entrambi hanno ricevuto la fetta più ampia dei guadagni dalla serie cinematografica degli Avangers.

Ecco la classifica completa di Forbes degli attori più pagati del 2019:

1. Dwayne 'The Rock' Johnson: 89.4 milioni

2. Chris Hemsworth: 76.4 milioni

3. Robert Downey Jr: 66 milioni

4. Akshay Kumar: 65 milioni

5. Jackie Chan: 58 milioni

6. Bradley Cooper: 57 milioni

6. Adam Sandler: 57 milioni

8. Chris Evans: 43.5 milioni

9. Paul Rudd: 41 milioni

10. Will Smith: 35 milioni