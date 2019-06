Kim Kardashian pubblica la prima tenerissima foto del figlio Psalm 

NEW YORK - La reality star 38enne ha dato il benvenuto al mondo al piccolo, il quarto figlio avuto insieme al marito Kanye West, lo scorso mese e adesso ha voluto pubblicare il primo scatto in cui è ritratto il bambino, nato grazie all'aiuto di una madre surrogata.

Accanto all'immagine, che ritrae il bebè mentre dorme, Kim ha scritto semplicemente: "Psalm Ye".

Recentemente alcuni esperti hanno fatto i conti in tasca alla Kardashian e al marito, rivelando che la coppia spende per i propri figli, ovvero oltre all'ultimo arrivato anche North, 5 anni, Saint, 3, e Chicago, 1, ben più di un milione di dollari l'anno in tate. Una fonte ha raccontato: «Quello che al momento fa lievitare i costi sono proprio le tate. Hanno un team di persone disponibili 24 ore su 24, e quando sono in viaggio. portano almeno una tata con loro per aiutarli. Inoltre hanno un esercito di assistenti per ogni cosa. Personal trainer, chef, stilisti. Il conto si aggira tra i 50 e 100mila dollari al mesex.

Kim qualche tempo fa aveva invece spiegato di essere una mamma molto attenta e presente e di fare tante cose da sola. Ci sarà da crederle?