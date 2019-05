LONDRA - Ancora top secret, in ogni caso, la data di uscita, così come il titolo e tutti gli altri dettagli.

Da non dimenticare che il prossimo 17 luglio Liam Gallagher approderà per la prima volta alle nostre latitudini: salirà difatti sul palco in Piazza Grande a Locarno, nell’ambito di Moon and Stars. Serata in cui, avremo modo di assistere anche al concerto degli Snow Patrol.