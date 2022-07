«Il grido di una mente costretta in una spirale senza uscita»

Torniamo ai tre singoli: sono «tre capitoli che raccontano una storia d'iniziale scontro, successiva comprensione e conclusiva trasformazione di un dolore interiore». Non ci sono riferimenti precisi nello spazio e nel tempo: la storia raccontata può essere quella di ognuno di noi, spiegano i Divergenza. «In questo primo brano il dolore si manifesta in una sensazione di rottura profonda. Qualcosa dentro di sé si è frantumato. Tale sensazione è difficile da gestire e porta a cercare di alienarsi, di allontanarsi il più possibile», ma allo stesso tempo la mente ritorna ossessivamente su ciò che è accaduto. Ecco quindi che si arriva a "Breaking Down My Mind", «il grido di sfogo di una mente costretta in questa spirale, apparentemente, senza uscita. L’unica possibilità è affrontare l’epicentro di questo terremoto interiore, ma ciò verrà raccontato nel prossimo capitolo».