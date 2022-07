"Stranger Things", gettate le fondamenta per il gran finale

Il Volume 2, in particolare, è contraddistinto dalle emozioni forti. Non parlo solamente dei colpi di scena, che cadono a pioggia come peraltro in ogni stagione; gli showrunner, i Duffer Brothers, hanno puntato forte su sentimenti decisivi come l'amicizia, l'amore fraterno e anche quello romantico (seppur in misura minore). Fondamentale anche il rapporto padre-figlio (non a caso l'ottavo episodio s'intitola "Papà"). I personaggi non esitano a mettere a nudo sentimenti come il rimorso, l'angoscia e il senso di colpa. L'introspezione ha un ruolo cruciale. E la morte è dietro l'angolo per tutti, in una corsa sulle montagne russe - tra picchi di adrenalina e momenti in cui viene messa in mostra tutta la complessità dei personaggi.