Resi noti gli artisti nominati agli Swiss Music Awards

ZUGO - Sono stati resi noti stamane gli artisti in corsa per la 15esima edizione degli Swiss Music Awards. Il pubblico può votare per il più grande premio musicale della Svizzera da oggi e fino al 1° maggio. Il vincitore della categoria Best Hit verrà annunciato il 25 maggio durante la cerimonia in diretta televisiva alla Bossard Arena di Zugo.

Joya Marleen e ZIAN sono stati selezionati in tre categorie, hanno indicato gli organizzatori in una nota odierna. La 18enne cantante pop sangallese è stata nominata nelle categorie migliore artista donna, Best Hit e miglior talento della SRF3. Il cantante e compositore pop basilese ZIAN, 28 anni, concorre per il premio di miglior artista maschile, Best Hit e Best Crushing Act.

Kunz, Loredana, die Büetzer Buebe (Gölä e Trauffer), nonché Brandão Faber Hunger sono stati selezionati in due categorie nazionali. Nelle categorie internazionali fra gli artisti nominati ci sono Olivia Rodrigo e i Måneskin, indica la nota.

Nella categoria Best Act Romandie si trovano il duo Baron.e, Danitsa e Flèche Love.

Gli Swiss Music Awards sono la più grande cerimonia di premi di musica in Svizzera.