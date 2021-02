Nasce una nuova stazione radio dedicata al Rock

LUGANO - Buone notizie per gli amanti del rock: nasce oggi, primo febbraio, una nuova radio dedicata interamente al mondo del Rock. Il suo nome non poteva che essere TiRock.

C4MEDIA, già presente sul territorio con Radio OneDance, ha deciso di dedicare a chi ama il rock un nuovo canale, in un periodo dove un po' di musica non può fare che bene.

L'obiettivo della radio è quello di «promuovere la cultura rock» e diventare un punto di riferimento per tutti gli appassionati del genere.

Il nuovo progetto made in Ticino si occupa al 100% di musica e artisti rock dagli anni ’70 fino alle novità di oggi, in un viaggio sonoro attraverso il tempo.

Si pensa anche ai live - TiROCK sta già pensando anche alla musica live, sia locale che internazionale, grazie alla collaborazione con il Temus di Serocca D’Agno.

Come ascoltarla - La stazione potrà essere ascoltata in DAB+ in Ticino, e in streaming in tutto il mondo, digitando online TiROCK.CH

A breve sarà fruibile anche attraverso lo smartphone, tramite un’applicazione dedicata. Sarà inoltre presente su tutti gli smart-speaker dotati d'interfaccia vocale, come ad esempio Alexa.