Anche la star del web Bello Figo ha detto la sua sul coronavirus, fuori il singolo

PARMA - Spopola nel web l'ultimo singolo di Bello Figo Gu, dedicato al tema del momento: il coronavirus. Il nome dell'ultimo singolo, che può essere ascoltato su Spotify fin da subito, è "coronaovirus".

Il rapper parmigiano punta ora a tornare al top delle classifiche streaming. Si è fatto conoscere in passato con il suo stile particolare che fa domandare agli ascoltatori se sia serio o scherzi, se si muova con intento “artistico” (diciamo, almeno professionale) o puramente per svago. Tra le hit principali dello pseudo artista parmigiano, troviamo "Non Pago Affitto", "Pasta col tonno", e il pezzo con il collega Manny Fresh "Burger King", tutte con diversi milioni di visualizzazioni su YouTube.

Arrivato in Italia a 12 anni (in aereo, non in barca come raccontato), ha provato a fare il meccanico. Da quel momento non ha più lavorato («Mai lavorato in vita mia, ci sarà un motivo»), fino ad approdare alla carriera di rapper e di scrittore («Ma l’hai scritto te?», gli hanno chiesto. Risposta: «Diciamo, io ho dettato più che altro»).

Il discusso "rapper" e star del web di origine ghanese, lo ricordiamo, si è fatto conoscere in Ticino in diverse occasioni. La discussione è ruotata principalmente attorno ai due concerti che ha dovuto annullare, nel 2018 all'Espocentro di Bellinzona, e nel 2017 all'ex WKND di Lugano. L'arrivo dell'amante del fancazzismo aveva infatti scatenato un putiferio di reazioni negative, con tanto di lettere minatorie all'indirizzo degli organizzatori, che hanno annullato per motivi di sicurezza e ordine pubblico.