Bianca Atzei, l’aborto e la nuova gravidanza: «Non è stato facile»

«Sento una felicità immensa e questo mi dà un'energia incredibile», ha dichiarato la Atzei, che ancora non conosce il sesso del bebè. «Per la femmina il nome è già stato scelto e sono in perfetta sintonia, per il maschio ho due nomi ma a Ste non convincono», ha poi aggiunto. Quando ha scoperto di essere nuovamente incinta, la Atzei ha subito avvertito la madre Gemma: «Ero in bagno, a casa ho pianto tanto in videochiamata con mia mamma», ha raccontato. L’idea di un maschietto «mi fa impazzire - ha aggiunto - ma sono felice sia per il maschio che per la femmina, è ovviamente uguale per me, l'importante è che stia bene».