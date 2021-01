Alba Parietti contro Maria Teresa Ruta, la lite continua

Alba Parietti contro Maria Teresa Ruta, atto II. La polemica tra le due conduttrici tv riguardante chi delle due avesse preferito Alain Delon in una fatidica sera del 1991 non è ancora sopita, anzi si potrebbe affermare che è appena iniziata. Dopo aver accusato la Ruta di essersi inventata tutto, la Parietti, infatti, ha promesso battaglia alla collega con un post su Instagram. Non solo: è previsto un confronto in tv durante il Grande Fratello Vip: la Parietti fuori dalla “casa”, la Ruta - che è concorrente del programma - dentro.

«Ebbene sì, lo squalo è partito alla volta di Roma - ha scritto la Parietti -. Si sta affilando le pinne. Io e il mio ego siamo già partiti e siamo in treno… Che lo vogliate in molti o no in pochi. E da qui a lunedì non leggo nessun commento. Sì si sì sì me ne frego!». La Parietti carica lo scontro e fa capire di avere intenzioni battagliere. «Scontro epocale tra titani, chi avrà mentito? Chi l’ha sparata grossa? Domani la verità… Comprate i popcorn. Siamo alla resa dei conti… Ne resterà una sola».

Per chi non avesse seguito la vicenda, durante il Grande Fratello la Ruta si era vantata delle attenzioni ricevute da Alain Delon durante una puntata di Miss Italia del ’91 e aveva accusato la Parietti di essersi seduta al suo posto in giuria vicino all’attore francese. Alla fine della serata, però, Delon avrebbe chiesto alla Ruta di andare a bere qualcosa insieme. «Solo fantasie», la replica della Parietti sul web. Ma la battaglia è destinata a continuare.