Belen, Parigi e una borsa che vale migliaia di euro

PARIGI - Stavolta non sono le questioni sentimentali a far discutere i fan di Belen Rodriguez. A scatenare i commenti dei follower della showgirl argentina è una foto postata sul suo profilo Instagram in cui compare una borsa… ma non una borsa qualsiasi. Si tratta infatti di una Hermes Birkin 35 in pelle di coccodrillo, uno degli accessori più costosi del famoso brand di lusso francese: il suo prezzo, infatti, oscilla tra i 40mila e i 70mila euro.

Un oggetto di straordinario prestigio, che Belen fotografa da solo accompagnando il post con un forse poco elegante ma decisamente esaustivo «Azzzzzzzz». Belen non aggiunge altro a riguardo, soprattutto non rivela se la borsa sia stata un regalo di qualche particolare ammiratore, di uno sponsor o addirittura un acquisto fatto da sola.

Quello che si può intuire scorrendo le altre immagini presenti sul suo profilo, è che la Birkin è stata acquistata a Parigi, dove la Rodriguez si trova in questi giorni. In una foto, infatti, Belen appare in strada sotto al cartello di rue Saint-Honoré, una delle vie più prestigiose dello shopping della capitale francese: nella stessa strada si trova la boutique storica di Hermes, lì dal 1889. Che la prestigiosa borsa sia stata acquistata proprio lì? Beh, che lusso cara Belen.