Ferragni attaccata sulla Rai, Fedez risponde per le rime 

MILANO - Fedez sarà pure abituato alle critiche e alle polemiche, ma se qualcuno gli tocca sua moglie allora può davvero diventare una furia. Il rapper l’ha dimostrato rispondendo duramente alle accuse di Eleonora Daniele, giornalista della Rai che durante la trasmissione “Storie italiane” aveva criticato Chiara Ferragni, accusandola di non essersi impegnata abbastanza nel lanciare messaggi contro il Covid-19.

«Sbaglio o non le ho sentito dire nulla riguardo al Covid? - aveva detto la Daniele - Una che ha tutti quei followers, che è così conosciuta e amata dovrebbe avere una responsabilità sociale verso i ragazzi oggi. Qualche messaggio in più di un certo tipo dovrebbe arrivare». La giornalista aveva poi anche commentato negativamente la copertina di Vanity Fair in cui la Ferragni appariva nei panni della Madonna. «Il Codacons ha fatto una denuncia per quell'immagine in cui è apparsa vestita da Madonna. Non voglio entrare nel merito ma ho grandissima stima dell'associazione dei consumatori».

Le parole della Daniele hanno fatto andare su tutte le furie Fedez, che ha replicato su Instagram. «È incredibile ragazzi! Viviamo in un Paese stupendo. Una giornalista che arriva direttamente dal GF (la Daniele aveva partecipato al Grande Fratello nel 2001, ndr) si permette di dire con questo tono inquisitorio che mia moglie avrebbe dovuto fare di più, nonostante lei non ricopra un ruolo politico, mentre la giornalista che lavora per il servizio pubblico pagato dallo Stato avrebbe dovuto informarsi di più. Ci penso io a rinfrescarle la memoria… Cara giornalista del Grande Fratello le voglio raccontare quello che ha fatto mia moglie per mero senso civico». E qui Fedez elenca la raccolta fondi avviata dalla coppia per il reparto di terapia intensiva del San Raffaele di Milano. «Durante tutta l’estate - continua poi Fedez - dato che il turismo necessitava di avere un riflettore puntato, mia moglie è andata a fare vedere le bellezze italiane: le è stato riconosciuto il Leone d’Oro per questo. Ma io mi chiedo: cosa ha fatto lei durante questa pandemia visto che si permette d'inquisire i comportamenti di persone che non ricoprono un ruolo pubblico?». Infine ecco la risposta anche a proposito della copertina di Vanity Fair. «È stata fatta da Francesco Vezzoli, uno dei maggiori artisti italiani viventi, quindi informiamoci prima di fare i saccenti di ‘sto c… È mai possibile vedere queste scene sulla tv di Stato? Secondo me no».

Travolta dalle critiche, la Daniele ha poi fatto le sue scuse alla Ferragni: «Parlando di Chiara Ferragni - ha scritto la conduttrice su Twitter - ho lanciato una bellissima copertina su di lei. È vero ho dimenticato del grande impegno sulla raccolta per ospedale Covid, e me ne scuso».