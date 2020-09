«Ti manca Stefano!», la dura replica di Belen al fan

ROMA - Per i suoi 36 anni s’è mostrata felice e sorridente su Instagram, al centro della festa a sorpresa organizzata per lei da Antonino Spinalbese, suo nuovo partner che, giorno dopo giorno, sembra che stia compiendo la transizione da breve flirt estivo a compagno fidato. Nei video della festa, a cui hanno partecipato numerosi familiari e amici oltre al figlio Santiago, l’argentina è apparsa serena e lontana dalle pene sentimentali che la tormentavano nei giorni immediatamente successivi alla rottura con Stefano De Martino.

Il pensiero dell’ex ballerino, però, torna periodicamente a tormentare Belen, a volte costretta a ricordarlo a causa dei fan. E non sempre la showgirl riesce a contenersi. Un esempio è arrivato da Instagram, con un botta e risposta tra la bella argentina e un follower un po’ impertinente. Tutto inizia quando Belen posta un video in cui ringrazia i partecipanti alla festa di compleanno: «Grazie per tutto quest’amore! - dice - È stata una sorpresa inaspettata per me, grazie alla mia famiglia, che più bella di così ancora la devo trovare! Grazie ai miei amici che mi sono sempre accanto e non se ne vanno mai, e un grazie forte alla vita, che non smette mai di stupirmi, regalandomi emozioni indescrivibili».

Tra i commenti, spicca quello di un follower: «Buon compleanno… ma i tuoi occhi parlano, ti manca molto e si vede…». Una chiara allusione a De Martino, che però Belen non prende affatto bene: «Ma chi??? Vedete solo quello che volete vedere! I miei occhi ridono!». Stefano è insomma dimenticato, ora Belen è di nuovo felice. Almeno su Instagram.