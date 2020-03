Antonella Elia ci ricasca: rissa in tv con Fernanda Lessa 

ROMA - La loro quarantena è iniziata ben prima dell’emergenza coronavirus e… si vede. Parliamo dei concorrenti del Grande Fratello Vip, sempre più litigiosi e polemici gli uni con gli altri. La maggior parte delle discussioni all’interno della casa vede per protagonista Antonella Elia, showgirl che sin dai primi giorni ha mostrato una certa propensione al litigio, ma che spesso è stata anche messa in mezzo dagli altri concorrenti.

Già qualche settimana fa la Elia si era segnalata per la rissa sfiorata con Valeria Marini. Ora una nuova lite violenta, stavolta con l’ex modella brasiliana Fernanda Lessa: urla e spintoni tra le due, il tutto a causa di un… pacco di biscotti. Tutto inizia quando la Lessa prende i biscotti dalle mani della Elia, che come una furia si lancia contro di lei urlando: «Tre pacchi di biscotti, tre pacchi di biscotti, adesso me li ridai!». La Lessa, più alta, risponde all’attacco con uno spintone che fa volare via la 56enne, che però non demorde e torna all’attacco: mani addosso da parte di entrambe, urla ma per fortuna nessun colpo davvero violento.

La rissa viene stoppata dall’intervento di altri due concorrenti, che portano via di peso le due litiganti, impegnate ancora ad urlare l’una contro l’altra. La trasmissione Mediaset si concluderà l’8 aprile: chissà fino ad allora a quante altre risse e litigi dovrà assistere il pubblico…