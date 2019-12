Emilia Clarke, mai più selfie con i fan

LOS ANGELES - Emilia Clarke ha deciso che non accetterà più di scattarsi dei selfie con i suoi fan. L'attrice 33enne, nota al grande pubblico per il suo ruolo nella famosa serie tv "Il Trono di Spade", ha fatto questa scelta dopo che un uomo le ha chiesto di scattarsi una foto con lui mentre lei stava piangendo durante un attacco di panico. Ha spiegato: «Stavo camminando in un aeroporto e ho iniziato ad avere un attacco di panico causato da un esaurimento. Mi sono messa a piangere e questo tipo mi ha detto, "Posso farmi un selfie con te?". Io gli ho risposto: "Non riesco a respirare, mi dispiace..."».

Nonostante questo Emilia rimane molto grata ai suoi fan ed è sempre disponibile a firmare autografi per loro. Intervenendo durante un podcast ha detto: «Firmerò ancora quello che mi chiedono di firmare. Quando fai un autografo interagisci con gli altri, non come quando qualcuno ti chiede un selfie e poi se ne va subito via. Chiedo sempre qual è il loro nome e per chi sto firmando. Quindi chiacchieri e hai un rapporto umano».

Recentemente Emilia ha rivelato che dopo aver avuto un secondo aneurisma avrebbe voluto «scomparire». L'attrice ha avuto due aneurismi cerebrali, uno nel 2011 e un altro nel 2013, ma ha reso pubblici i suo i problemi di salute solamente quest'anno. Per lei affrontare la malattia essendo contemporaneamente sotto le luci dei riflettori è stata una cosa davvero traumatica.