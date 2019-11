Carolyn Smith e le fake news sulla sua morte

ROMA - Carolyn Smith si è scagliata contro alcune fake news circolate su di lei e ha detto di voler prendere seri provvedimenti contro chi scrive notizie non vere sul suo conto.

La giudice di "Ballando con le Stelle", che la settimana scorsa ha rivelato di aver iniziato un nuovo ciclo di cure per combattere un tumore al seno con cui convive da due anni, si è lasciata andare a un lungo sfogo via social smentendo una volta per tutte i rumour secondo cui starebbe morendo. «Sono più viva che mai! Grazie di cuore ai veri giornalisti professionisti che raccontano la verità sul di me. Scrivano i fatti non ca**ate. Invece faccio la guerra contro chi scrive c***ate, fake news nei miei confronti!», ha affermato la 59enne in un video pubblicato sul suo profilo Instagram.

«Mentre stavo giudicando al Blackpool al British Closed Championship con grande tranquillità, mi è arrivato un messaggio dal mio oncologo con un link ad un articolo in cui si diceva che sto morendo. Mi è preso un colpo e ciò mi ha fatto inc****re. Mi ha sconvolto!», ha aggiunto visibilmente alterata. «Questi non sono giornalisti veri, anzi non sono degni di fare parte della categoria dei giornalisti. Mi sono arrivati talmente tanti messaggi dove mi chiedevano cosa stesse succedendo. Questa gente mi ha creato un casino, un disagio immenso di cui, sinceramente, non ne sentivo il bisogno! Già sapere che devo fare questi nuovi trattamenti è abbastanza pesante da digerire!», ha continuato.

La coreografa scozzese ha poi fatto sapere di voler denunciare quanto accaduto alle autorità competenti. «Questa volta non lo faccio passare. Non è giusto che giochino sulla mia salute e sulla mia morte», ha proseguito. Carolyn ha infine voluto rassicurare tutti i suoi follower e ha fatto sapere di volercela mettere tutta per sconfiggere la malattia. «Ho grande fiducia. Sto pian piano riorganizzando il mio regime di vita per combattere al massimo questa situazione», ha concluso.