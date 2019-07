Minacce di morte per Francesco Chiofalo

ROMA - Francesco Chiofalo ha risposto agli attacchi di alcuni hater che tramite Instagram lo hanno minacciato addirittura di morte. «Si parla spesso sui social di cyberbullismo e di queste persone che su Instagram sono hater e scrivono cose e offese di ogni tipo. Se io apro la mia direct (la posta privata di Instagram, ndr) è pieno di minacce e di questi messaggi ne trovo a bizzeffe. Io ho proprio la collezione e non so il perché eh», ha fatto sapere l'ex protagonista di "Temptation Island"

«Ho minacce proprio brutte del tipo: 'Se passi in quella determinata zona di Roma stai attento perché ti ammazziamo', oppure 'Se ti incontro con la macchina ti ficco sotto o se ti prendo non sai che ti faccio, ti rompo la testa'. Arrivano messaggi di ogni genere, ma voglio dire ma se mi prendete che pensate di fare? Non mi fareste nulla», ha continuato il 30enne romano.

Chiofalo ha però detto di non credere che queste minacce possano trasformarsi in un reale pericolo. «Dietro a questi telefoni sono tutti matti, tutti a scrivere queste cose, a fare i coatti. Che poi se realmente incontrassi per strada queste persone qua e gli facessi 'booo' sarebbero i primi a scappare con il fumo dietro le chiappe come Speedy Gonzales», ha continuato ridendo. «Quindi datevi una calmata», ha infine aggiunto.