Francesca Del Taglia difende Clarissa Marchese

ROMA - Francesca Del Taglia ha difeso Clarissa Marchese, che nelle ultime settimane si è trovata al centro di una polemica mediatica dopo aver risposto in malo modo a chi l'aveva accusata di aver strumentalizzato il suo matrimonio con Federico Gregucci per averne un ritorno economico. «Quando qualcuno è sotto pressione e riceve tante critiche magari sbaglia a rispondere. Lei ha sicuramente sbagliato, anche se poi ha chiesto scusa più volte. Credetemi, a volte stare da questa parte è difficile, e alcuni commenti portano davvero all'esasperazione», ha affermato l'ex corteggiatrice durante un'intervista rilasciata a "Uomini e Donne Magazine".

«È successo anche a me, quando sono stata attaccata come madre o quando offendono i miei figli dicendo che sono brutti! A volte uno risponde in malo modo perché ti fai prendere dalla rabbia", ha aggiunto. "Qualunque cosa tu faccia, non va bene. A questo punto meglio essere se stessi che cercare di essere qualcun altro», ha continuato la 30enne.

Francesca, che è mamma di Brando, 4 anni, e Zeno, 1, ed è in dolce attesa del terzogenito, frutto dell'amore con il compagno Eugenio Colombo, ha infine ammesso che le piacerebbe sposarsi ma che la proposta di matrimonio ancora non le è arrivata. «Il matrimonio? Ah, io sto ancora aspettando la proposta da Eugenio! Chiediamo tutti in coro a questo ragazzo di darsi una mossa, perché ci vuole una spinta», ha concluso con un pizzico d'ironia.