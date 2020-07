Ceccardi e Meloni contro "Imagine"

ROMA - Ad alcune donne della destra italiana non piace “Imagine” di John Lennon.

Prima è stata Susanna Ceccardi, candidata alle regionali in Toscana con la Lega a dire che si tratta di «una canzone marxista» nel corso di In Onda, programma tv su La7. Poi si è espressa anche la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni, sempre durante la stessa trasmissione: «È l’inno dell’omologazione mondialista, io sto da un’altra parte. Per me l’identità è un valore. Poi se uno non capisse l’inglese, non ascoltasse il testo, la canzone è fantastica. Ma un mondo senza identità non è il mio prototipo».