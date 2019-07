Il misterioso caso di un hamburger californiano finito in strada a New York

NEW YORK - Come ogni mattina stava andando a fare colazione da McDonald's nel Queens (New York) quando, nel bel mezzo della strada, ha notato qualcosa di decisamente particolare. Un hamburger impacchettato nel suo involucro e ancora in condizioni praticamente perfette. Maleducati che sprecano il cibo, che c'è di strano?



Da una parte niente (per la cosa dei maleducati) ma da un'altra... tutto. Già perché il panino in questione proveniva dalla catena In-N-Out che opera esclusivamente nella West Coast, in California. Quindi tipo più di 2'000 km di distanza dalla Grande Mela.

«È la cosa più strana che abbia mai visto», ha commentato l'uomo - di origini californiane - al New York Post, «ci siamo fermati in diversi ad osservarlo, abbiamo scattato qualche foto e poi abbiamo continuato per la nostra strada».

«Per me quello di In-N-Out è l'hamburger definitivo», ha commentato lui, «ho già provato a trasportarne uno fino a New York ma si rovina, non c'è niente da fare. Ma quello era davvero perfetto». Sulla rete intanto sono esplose le teorie: «Ho centinaia di messaggi privati con diverse teorie, però non mi dispiacerebbe conoscere la verità».

Quella più accreditata, ovvero che si tratti di una boutade pubblicitaria, è già stata smentita dalla stessa catena alla testata Vice: «Abbiamo sentito della cosa e siamo sinceramente sorpresi, serviamo i nostri hamburger solo in 6 stati per garantire una massima freschezza. Chi è riuscito nell'impresa deve essersi impegnato non poco e ora si starà facendo una gran bella risata».