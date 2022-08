Mantova, città storica dei Gonzaga

I Gonzaga sono la famiglia dei Signori, poi diventati Marchesi, che per oltre quattro secoli ha governato e dominato la città di Mantova, regalando alla città degli splendidi palazzi, castelli, chiese, che ancora ne testimoniano la loro potenza! Il suo centro storico è molto piccolo, che quindi è possibile visitare in un weekend, o anche in una sola giornata per avere una veduta d’insieme delle sue maggiori attrazioni turistiche.