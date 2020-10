Le vacanze 2021 iniziano a Bernexpo

BERNA - Presso la sede di Bernexpo, la fiera Suisse Caravan 2020 offrirà per la 53esima volta tutto ciò che serve per avventure individuali ed emozionanti in viaggi mobili nella natura. Un numero considerevole di espositori, più di 250, presenteranno le ultime novità e tendenze, offriranno ispirazione per il vostro prossimo viaggio e vi aiuteranno a mettere insieme il vostro viaggio da sogno individuale con le loro solide conoscenze specialistiche. Conferenze affascinanti, una varietà di spettacoli speciali e numerose prelibatezze culinarie completano il programma e rendono la fiera un evento indimenticabile per tutti.

Da mesi ormai, COVID-19 ha messo il tema dei viaggi anche al centro della società, della politica e dell'economia - e quindi in mezzo alla vita delle famiglie e delle persone che amano viaggiare. Il fatto è che lo svago e la decelerazione nella natura sono più importanti che mai. È quindi un segno bello e importante che la fiera Suisse Caravan possa svolgersi dal 22 al 26 ottobre 2020 sull’area del centro BERNEXPO con un concetto di protezione coerente ed esclusivamente con la registrazione online.

Attualmente in Svizzera il caravanning sta vivendo una forte ripresa e contribuisce così a sostenere, almeno in parte, l'industria turistica in difficoltà. Da un lato, le attuali restrizioni di viaggio e l'incertezza generale stanno portando a una maggiore popolarità, mentre dall'altro è proprio la certa sensazione di libertà e di vicinanza alla natura che rende popolare questa forma di "vacanza mobile".

È quindi tanto più gratificante che Bernexpo, insieme all'associazione di categoria Caravaningsuisse, sia ora in grado di organizzare, a Berna come vuole la tradizione, l’edizione 2020. Dopo il primo blocco, Bernexpo è il primo organizzatore di un evento di queste dimensioni. Le sfide di implementazione sono naturalmente molteplici, perché una cosa è senza compromessi centrale: la salute di tutti i visitatori e degli espositori, e quindi delle loro famiglie e della società in generale, ha la massima priorità.

«Se l'anno prossimo vuoi essere in viaggio con il camper oppure la roulotte dei tuoi sogni, dovresti fare l'acquisto nell'autunno del 2020 a causa dei tempi di produzione», spiega Christoph Hostettler, presidente di Caravaningsuisse. Più di 250 espositori mostreranno le novità del 2021 e inviteranno i visitatori a vedere i nuovi modelli. La fiera apre questo giovedì, 22 ottobre, e sarà aperta al pubblico tutti i giorni fino al 26 ottobre (9:30-18:00, venerdì fino alle ore 20). L’acquisto dei biglietti è da fare online.

Personalmente ritengo lo sforzo degli organizzatori davvero esemplare: tutti parlano di voler offrire una ‘certa’ normalità, in questo caso ne abbiamo la prova concreta. Uno sforzo immane per non dover prendere la via più facile, quella di spostare tutto di un anno. Premiamoli e andiamo Berna! Io ci sarò.

Testo a cura di Claudio Rossetti

