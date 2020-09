Artecasa si farà

LUGANO - «La fiera Artecasa non è mai stata in discussione». È con queste parole che gli organizzatori hanno comunicato il normale svolgimento della fiera in programma dal 28 ottobre al primo novembre.

«Abbiamo lavorato in maniera coscienziosa per garantire ai nostri espositori la possibilità di presentare le loro novità e cogliere le opportunità che questi mutamenti sociali generano e rispondere in maniera efficace alle contrazioni del mercato» scrive la Promax. «Abbiamo realizzato un piano di sicurezza che tuteli non solo i nostri dipendenti e i nostri espositori ma anche i nostri visitatori, per farli sentire sicuri e liberi di tornare ad una normalità che gli avvenimenti recenti hanno mutato».

Con forte determinazione abbiamo lavorato per portare a Lugano una manifestazione tanto cara al suo pubblico, continuando quel processo di evoluzione della fiera Artecasa, salotto autunnale luganese, proiettandola verso il futuro con novità, innovazione e qualità.

In contemporanea ad Artecasa si svolgerà "iViaggiatori", la fiera delle vacanze.