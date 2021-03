Tutto quello che non può mancare per arredare terrazzi e balconi

Esiste qualcosa di più rilassante che godersi uno splendido panorama nel comfort del nostro balcone o terrazzo? Uno spazio aperto e a contatto con la natura, che necessita dei giusti consigli per essere allestito con un arredamento accogliente ma funzionale.

Resistenza. La prima cosa a cui dovremo stare attenti è la scelta dei materiali. Gli agenti atmosferici non daranno scampo al nostro arredo, per combatterli è necessario individuare i più resistenti e consoni a un ambiente esterno: legno, plastica, ferro, vimini, rattan sintetico e alluminio saranno delle sicurezze.

Il nostro stile, sempre. Interno o esterno non fa differenza quando c’è da esprimere il proprio gusto. La scelta dell’arredo ci identifica, e quello di balconi o terrazze non fa differenza. Tavoli, sedie, divanetti, poltrone, chaise longue sono i mobili che non possono mancare.

Ecco alcuni consigli:

• Il giusto tavolo per ogni occasione: prendiamo bene le misure per capire gli spazi e affidiamoci a un tavolo estendibile, in questo modo potremo passare da un pranzo in famiglia a una vera e propria festa. Attenzione anche alle sedute: quelle perfettamente impilabili, pieghevoli o facili da riporre saranno perfette per occupare poco spazio. Un consiglio per guadagnare posti a sedere? Una panchina: comoda e conviviale.

• L’area salotto: non potrà mancare un tavolino da accompagnare a poltrone e divanetti. Un angolo di comodità e stile dove accogliere i nostri ospiti. Il giusto biglietto da visita per il nostro ambiente esterno: perfetto per goderci un romantico tramonto o una serata in compagnia degli amici.

• Relax all’aria aperta: mai rinunciare alla possibilità di beneficiare delle giornate più soleggiate e calde. Per farlo al meglio, allora, avremo bisogno degli arredi più comodi. Un divano - dove trascorrere ore rilassanti accompagnati da un buon libro -, le classiche chaise longue o dei veri propri lettini, perfetti per migliorare la nostra abbronzatura.

• Il fascino del barbecue: chi non ha mai trascorso una meravigliosa giornata in compagnia impegnati nell’arte della grigliata? Quale occasione migliore di uno splendido terrazzo o un ampio balcone per organizzare il nostro angolo griglia. Le opzioni sono varie: si va da quelli in muratura, che necessitano spazi e strutture adatti, a quelli a carbonella, a gas o elettrici. Soluzioni diverse che ci permetteranno di fare la scelta più adeguata alle nostre esigenze.

Articolo scritto da Pirmin Murer Falegnameria SA con il supporto di Linkfloyd Sagl - Agenzia di comunicazione e Marketing in Ticino