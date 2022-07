Quando fa troppo caldo a quali rischi andiamo incontro?

Come funziona il sistema di termoregolazione

L'organismo riesce a fronteggiare le temperature esterne, ovviamente purché non estreme, grazie al sistema di termoregolazione: si tratta di un sistema che ha il compito di aumentare/diminuire la produzione e la dispersione del calore in relazione alle condizioni esterne in modo che la temperatura interna si mantenga costante, ossia attorno ai 37° gradi. In estate, per adattarsi alle temperature elevate, interviene incrementando la sudorazione, dilatando i vasi sanguigni, alzando la frequenza del respiro e diminuendo l'appetito: quattro meccanismi che servono a disperdere calore. Tuttavia, quando il caldo è eccessivo e i tassi di umidità sono elevati, e a maggior ragione quando si verifica un'ondata di calore (un periodo prolungato con temperature al di sopra della media, spesso associate ad alti valori di umidità, forte irraggiamento solare e assenza di ventilazione, come in questo periodo dell’estate) questo meccanismo può andare in tilt, per cui possono subentrare diversi problemi come crampi, stanchezza, svenimenti, gonfiori, difficoltà di respirazione, disidratazione.