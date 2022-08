Il ruolo dell'idratazione nel dimagrimento

 In quali momenti della giornata è importante bere e in quali limitarsi?

Abbiamo visto che è importante mantenersi idratati per favorire un corretto funzionamento di tutti gli organi, tuttavia ci sono momenti della giornata in cui è importante bere e altri in cui bisognerebbe limitarsi.

Al mattino quando ci si sveglia è importante assumere un bicchiere d’acqua tiepida in quanto prepara lo stomaco a ricevere del cibo e quindi ad avviare la digestione, dopo molte ore di sonno in cui non sono stati assunti liquidi.

Fino all’ora di pranzo sarà importante bere acqua, ascoltando il senso della sete e in base alle condizioni climatiche. Bere acqua attenuerà inoltre il senso di fame e permetterà di non arrivare al pasto eccessivamente affamati.

Durante e subito dopo il pranzo invece bisognerà ridurre l’introito di liquidi in quanto possono diluire gli acidi gastrici contenuti nello stomaco, rendendo più lunga e complessa la digestione degli alimenti.

Dopo i pasti è importante evitare anche ogni attività sportiva, che richiederebbe l’assunzione di acqua e renderebbe difficile la digestione.

Una volta avvenuta la digestione si dovrà assumere un buon quantitativo d’acqua, soprattutto se si andranno a svolgere attività fisiche nelle ore successive.

A cena invece vale lo stesso discorso del pranzo e quindi i liquidi saranno da limitare, così come subito dopo la cena.