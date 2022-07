Training session con il “sol leone”

Valuta l’integrazione alimentare

Allenarsi in queste condizioni come avete capito porta il corpo umano a “lavorare” molto di più per ottenere le stesse performance ma anche nelle fasi di recupero per riportare tutti i sistemi a un livello di base, se non più alto, pronti per ripartire in altri allenamenti. Gestire una buona e corretta alimentazione rimane fondamentale però in situazioni dove tutto viene amplificato, il corpo può avere bisogno di supporti d'integrazione alimentare differenti dall’esigenza del soggetto. IL consiglio è sempre quello di rivolgersi a un medico sportivo, a un professionista dell’attività fisica, a un dietologo o nutrizionista sportivo che possa consigliarvi in maniera corretta. Evitate, se non conoscete la materia, il fai da te.