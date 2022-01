Il Padel: una disciplina in grande crescita!

Il Padel è un gioco divertente che può essere praticato da persone di diversa età, sesso, condizioni tecniche ed atletiche. È una disciplina adatta a tutti gli sportivi e non: può essere un motivo di divertimento e può essere anche semplicemente un’occasione di incontro e di “ritrovo”; può diventare nello stesso tempo una valida attività motoria senza movimenti aggressivi per tenersi in forma; può essere un'attività praticata da tutta la famiglia e ha una sana dose di “competizione” che come sempre gratifica e stimola le prestazioni nel gioco.

Questa disciplina derivata dal tennis, nata nel 1969 in Messico, si gioca in un campo di 20 x 10 metri, diviso da una rete di 88 centimetri e circondato da pareti, che garantiscono il rimbalzo della palla e che sono parte integrante del campo stesso.

Fin dalle sue origini, il padel nasce come una disciplina votata al doppio: quattro persone sul campo, due per squadra. Come quasi ogni gioco di racchetta, il campo è diviso da una rete. Ma, a differenza del tennis, i quattro lati del terreno sono delimitati da pareti, facenti parte dell'area di gioco, che consentono alla pallina di rimbalzare in modo regolare.

Quali sono le regole del Padel?

Nonostante si avvicini leggermente al tennis, le regole sono molto differenti.

La posizione di partenza

Come detto bisogna giocare in coppia, quindi occorrono quattro giocatori. Il giocatore che riceve si posiziona come accade nel tennis, ovvero in diagonale e al lato opposto di colui che batte. Prima di colpire la pallina bisogna aspettare che rimbalzi una sola volta sul pavimento. La pallina al volo non potrà toccare né la parte metallica, né le pareti del campo avversario.

Il Padel a differenza del tennis, permette di utilizzare le pareti del campo di gioco, potrai sfruttare esclusivamente quelle in vetro del tuo campo, ovvero far rimbalzare la pallina della parete (posta sul tuo lato) fino a superare la rete e arrivare sul campo dell’avversario.

Il punteggio è uguale a quello del tennis, tra l’altro un sorteggio indicherà quale coppia dovrà servire e quale invece, ricevere. A proposito di punti, qualora la pallina rimbalzasse due volte sul pavimento si verificherà la perdita immediata del punto.

Come fare un punto

Per poter aggiudicarti un punto hai a disposizione varie circostanze, eccole in elenco:

Quando l’avversario fa rimbalzare la pallina due volte sul pavimento;

Quando l’avversario colpisce le pareti del tuo campo senza farla rimbalzare prima per terra.

Quando l’avversario colpisce le reti metalliche del suo campo.

Quando l’avversario colpisce la pallina al volo prima che venga superata la rete;

Quando la pallina colpisce il giocatore o qualsiasi oggetto ad eccezione della racchetta;

Quando l’avversario colpisce la pallina più volte nella stessa risposta o battuta;

Quando l’avversario fa rimbalzare la pallina sul suo campo.

Naturalmente potrai colpire la pallina di volée (ovvero al volo), prima che essa rimbalzi sul pavimento, l’unico momento in cui non potrai farlo sarà in risposta al servizio di battuta.

Se la palla, dopo aver toccato a terra, rimbalza sulla parete avversaria resta ancora giocabile fino a quando non cade definitivamente. Il giocatore al servizio deve trovarsi in posizione diagonalmente opposta all'area di battuta del suo avversario. Se nel tennis il servizio avviene dall'alto, nel paddle avviene dal basso dopo un primo rimbalzo della palla al quale segue il colpo con la racchetta.

La sfera di gioco non può toccare direttamente né le pareti avversarie, né la maglia metallica e non può rimbalzare due volte sul pavimento, se questo avviene è punto per l'avversario. La palla può essere colpita al volo in maniera diretta o dopo il rimbalzo dalla propria parete.

Entrambi i giocatori di una squadra non possono colpire simultaneamente la palla e non possono toccarla più di una volta nella risposta. Se la palla colpisce il corpo dell'avversario si commette, fallo, questa può toccare solo la racchetta, il campo e le pareti.

Il campo da gioco e le racchette

Gli elementi principali del campo da Padel sono 4: le pareti in vetro, le pareti metalliche o in vetro resina, la rete divisoria ed il piano di gioco, il top di gamma oggi è rappresentato dal manto testurizzato che garantisce una migliore qualità di gioco e ne incrementa la velocità. In termini di superficie, i campi da Padel sono nettamente più piccoli rispetto a quelli da tennis e la rete che divide i campi è chiamata proprio “metà campo”. Il campo è delimitato da pareti in vetro sia sul fondo dell’area che nei laterali del fondo per poi proseguire suo lati con una rete di ferro in vetro resina.

Che racchette si utilizzano?

La scelta della racchetta da Padel è altrettanto importante. Pesano più di quelle da tennis (in media 360 grammi contro 300), sono realizzate in materiali come carbonio, fibra di vetro e kevlar nella parte esterna e in EVA in quella interna. Sono di tre forme: tonde, a goccia e a diamante. La forma incide sul bilanciamento, con le prime molto più verso il manico e le ultime verso la punta. Un bilanciamento verso il manico consente più controllo ma meno potenza e viceversa. Le racchette a diamante con bilanciamento verso l’alto sono le preferite dai giocatori più esperti e che in genere giocano a sinistra, più portati dallo sviluppo del gioco a chiudere il punto.

Come iniziare a giocare a padel?

Tante persone arrivano al padel dal tennis, ma non è la regola: «Ci si avvicina a questo sport perché ci si diverte facilmente e si riesce a giocare anche dopo poche lezioni con un maestro – ci dice Christian Pulz Maestro di Padel presso la A-CLUB Padel Arena Lugano – si arriva spesso dal tennis, ma anche da discipline come il running e il fitness. E anche dal calcio a cinque, grazie alla maggior facilità di organizzarsi per una partita». Non è uno sport prevalente maschile, anzi, c’è abbastanza equilibrio tra uomini e donne nei praticanti. L’esperienza nel tennis può aiutare, anche se i movimenti sono molto diversi: «Nel tennis si tende ad arretrare per avere più possibilità di colpire la pallina – continua Pulz – nel padel invece è il contrario, ci si muove molto di più verso la rete e lateralmente. La forza dei colpi è diversa, bisogna saper attendere il momento giusto per fare il punto e questo porta a ragionare in maniera diametralmente opposta rispetto al tennis». Il fatto di non aver mai preso una racchetta in mano, però, non è un limite: la curva di apprendimento dei fondamentali è molto più corta e, iniziando a giocare con persone del proprio livello, si ottengono sin da subito risultati e soddisfazioni.

Cosa offre la nuovissima A-CLUB PADEL ARENA LUGANO?

Il Centro A-CLUB Fitness & Wellness di Savosa è la prima struttura polisportiva (6'000mq super attrezzati) ad offrire agli appassionati di sport in Ticino una struttura dedicata al Padel di ultimissima generazione con 3 campi indoor (quindi al coperto ed utilizzabili tutto l'anno), con manto testurizzato.

Situata a Savosa nei pressi dello svincolo dell’autostrada A2, A-CLUB PADEL ARENA è comodissima da raggiungere ed è dotata di posteggi sia coperti che scoperti. L’arena è aperta tutti i giorni, 7 giorni su 7, con orario dal lunedì al venerdì dalle 7:00 alle 22:30 e il sabato e la domenica dalle 8:00 alle 20:00.

Non manca poi la possibilità di noleggio del materiale (racchette e palline) per chi si avvicina a questo entusiasmante ed avvincente sport oltre che un Academy con istruttori professionisti sia per i principianti che per chi vuole migliorare la propria tecnica!



Completano l'offerta tutti i servizi presenti all'interno di A-CLUB Fitness & Wellness: 3 piscine, un'area fitness di 1'600mq, un ristorante – lounge bar caffetteria, un'area wellness & SPA e un comodo posteggio coperto e scoperto.

Come prenotare un campo all’A-CLUB PADEL ARENA?

Prenotare un campo da padel è semplice e comodo, basta accedere al sito www.padel-lugano.ch, entrare nell’apposita sezione “prenota un campo”, registrarsi e scegliere il giorno e la fascia oraria in cui si vuole giocare. Il pagamento può essere effettuato direttamente online oppure prima di giocare al Club.

Se invece desideri prenotare una lezione invia una mail a info@padel-lugano.ch.

Ti aspettiamo presso la nostra A-CLUB PADEL ARENA!

