In forma per giocare a Padel

Sicuramente ottimo conoscere la tecnica, la tattica e i colpi migliori da fare, ma se non si ha una buona forma fisica difficilmente riusciremo a sostenere un'intera partita senza difficoltà. La verità è che un buon giocatore con una scarsa forma fisica può essere messo in difficoltà da un giocatore con una tecnica più scarsa ma con una grande condizione atletica. Ecco perché nel padel è bene allenarsi anche per migliorare questo aspetto!

I benefici dell’allenamento fisico

Sappiamo che l’allenamento costante e continuato nel tempo da enormi benefici al nostro fisico, lo mantiene più giovane, pieno di energie e ci aiuta a prevenire gli infortuni.

Nel caso specifico quando parliamo di padel i benefici principali sono:

1. Maggiore resistenza : una partita di padel dura, come sappiamo di regola, un’ora/un’ora e mezza. È molto probabile che dal secondo set, l’affaticamento mentale venga aggiunto all’affaticamento fisico. Una buona preparazione atletica ci permetterà di evitare il secondo mettendoci in una situazione di chiaro vantaggio contro i nostri rivali.

: una partita di padel dura, come sappiamo di regola, un’ora/un’ora e mezza. È molto probabile che dal secondo set, l’affaticamento mentale venga aggiunto all’affaticamento fisico. Una buona preparazione atletica ci permetterà di evitare il secondo mettendoci in una situazione di chiaro vantaggio contro i nostri rivali. 2. Maggiore efficacia nei colpi : questo lo noteremo specialmente in colpi come lo smash. È un colpo in cui è importante avere una buona tecnica in modo che la palla “scavalchi” il muro e prenda il volo. Un buon allenamento fisico ci permetterà di imprimere una forza maggiore facendo sì che il colpo sia perfetto.

: questo lo noteremo specialmente in colpi come lo smash. È un colpo in cui è importante avere una buona tecnica in modo che la palla “scavalchi” il muro e prenda il volo. Un buon allenamento fisico ci permetterà di imprimere una forza maggiore facendo sì che il colpo sia perfetto. 3. Migliore performance nel gioco : allenare le gambe è uguale (o anche più) importante dell’allenamento della parte superiore del corpo. Se siamo in grado di muovere le gambe facilmente e soprattutto agilmente, sarà più facile per noi reagire ai colpi dei rivali e raggiungere palle che non saremmo stati in grado di raggiungere in precedenza.

: allenare le gambe è uguale (o anche più) importante dell’allenamento della parte superiore del corpo. Se siamo in grado di muovere le gambe facilmente e soprattutto agilmente, sarà più facile per noi reagire ai colpi dei rivali e raggiungere palle che non saremmo stati in grado di raggiungere in precedenza. 4. Riduzione del rischio di infortuni: un fisico allenato, tonico e scattante sicuramente ci aiuta a ridurre in modo significativo il rischio di infortuni, questo perché la preparazione atletica migliora l’elasticità, la capacità di smaltire le tossine e un buon tono muscolare aiuta anche le articolazioni.

Ma quale allenamento è ideale per il padel?

Il gioco del padel si contraddistingue per la sua dinamicità e velocità di gioco, occorre quindi puntare sull’allenamento della resistenza ma anche della capacità reattiva. Per allenare il corpo ed avere più resistenza, possiamo utilizzare il metodo di resistenza tradizionale, ma ideale per le caratteristiche del gioco è il metodoHIIT, in particolare il Tabata Training.

Il metodo tradizionale di resistenza si basa sul fare lunghe sessioni (oltre 30-45 minuti) di corsa, corsa su nastro, andare in bicicletta, ecc. Questo metodo ci permetterà, da un lato, di bruciare calorie e quindi di contribuire ad avere un deficit calorico che ci permette di perdere peso e ridurre il grasso e, dall’altra parte, migliorare la nostra capacità polmonare, che ci farà avere più resistenza nel gioco.

Il metodo HIIT si basa sulla miscelazione di intervalli intensi con intervalli di riposo. Un esempio di allenamento HIIT è una fase di sforzo della durata di 60 secondi in cui ci si allena alla massima frequenza cardiaca, alternati ad una fase di 120 secondi di riposo. Il vantaggio principale che questo metodo ci fornisce, rispetto al metodo tradizionale, un allenamento migliore perché simula quello che avviene durante una partita di padel dove più che correre a velocità costante durante la partita, quello che facciamo è combinare gli sprint con i periodi di riposo tra i punti.

Ideale il Tabata Training

ll Tabata Training, o in italiano, l’Allenamento Tabata, è una metodo di allenamento messo a punto dal Dott. Izumi Tabata all’Istituto Nazionale della Salute e dell’Alimentazione di Tokio, in Giappone, negli anni novanta. Questo programma di allenamento è caratterizzato dalla grande efficacia in termini di perdita dipeso e costituzione della massa magra, a fronte di un impegno giornaliero abbastanza ridotto: basterebbero 20 minuti di Tabata Training per 3 volte a settimana per percepire risultati tangibili già dopo i primi 3 mesi.

In termini pratici il Tabata Training è una forma di allenamento cardio, solo più particolare del solito. Se si è abituati ad associare il cardio con lunghe sedute di corsa il Tabata è all’estremo opposto. È a tutti gli effetti un forma di HIIT (High Intensity Interval Training) e possiede tutti i benefici insiti in questo genere di attività ma è decisamente ancora più breve: come ogni forma di”HIIT” la frequenza cardiaca è il parametro che più oscillerà toccando frequenze decisamente elevate ma anche fasi più sostenibili di riposo.

Ma qual è, quindi, il segreto di questo programma di allenamento e della sua straordinaria efficacia?

Secondo recenti ricerche nel settore, i picchi di energia raggiunti durante la fase aerobica ad alta intensità, condotti al massimo delle proprie capacità fisiche, sono in grado di dare una sferzata al metabolismo e consento di bruciare calorie anche dopo il termine della fase di sforzo. Uno dei vantaggi maggiori di questo metodo, insomma, è la capacità di ottimizzare il proprio tempo di allenamento trasferendo i benefici della fase di sforzo anche alla successiva fase di recupero e alle ore successive all'allenamento. La chiave del successo è nell'intensità raggiunta dall'atleta, che può così rendere davvero efficiente, in termini di raggiungimento dei risultati prefissati, protocolli di allenamento estremamente brevi.

Il Tabata Training si può pertanto definire come un allenamento molto intenso che unisce l’attività aerobica a quella anaerobica e che prevede esercizi a corpo libero oppure con l’ausilio di pesi. Questo particolare tipo di allenamento prevede diversi livelli di difficoltà. Già dopo 3 o 4 mesi di lavoro, infatti, si possono ottenere grandi risultati se l’impegno, costante, è di 20 minuti al giorno per 3 volte a settimana.

Non si tratta quindi di sottoporsi a lunghe sessioni di allenamento, ma di trovare la giusta intensità nella singola attività fisica che si svolge: è questo il vero segreto del Tabata Training, ovvero concentrare in pochi minuti un allenamento completo purché sia effettuato al massimo delle proprie capacità.



In conclusione

Se vogliamo giocare a padel ad un certo livello sarà fondamentale allenare il corpo per avere i migliori risultati in campo. Se invece giochiamo a padel per hobby allora avere una buona forma fisica ci permetterà di evitare infortuni e problematiche legati alle articolazioni e ai muscoli. In entrambi i casi non basta saper tenere in mano una racchetta e saperla utilizzare, serve anche la giusta preparazione atletica.

