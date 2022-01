Dalla grande esperienza del management e dei trainer professionisti del Centro A-CLUB Fitness & Wellness di Savosa nasce il progetto “A-CLUB ONDEMAND”. Una piattaforma di ultimissima generazione, ricchissima di contenuti e di facile utilizzo a tua disposizione per allenarti con i migliori Trainer come e quando vuoi.

Oltre 500 corsi on demand, dirette live, servizio personal trainer, ricchi contenuti, interviste e dirette live con professionisti del mondo della salute, dello sport e dell’alimentazione, tante curiosità dal mondo del fitness, del wellness e dello sport. L’esclusiva collaborazione per l’Home Fitness con l’azienda leader del settore Technogym.

Free Pass per esclusivi eventi, workshop e fitness convention.

Cosa aspetti? Scopri l’innovativa piattaforma di servizi per il fitness e lo sport ondemand!

Come accedere alla piattaforma?

Accedere e provare i servizi della piattaforma è semplicissimo! Vai su www.a-club.ch, sezione ondemand e segui le istruzioni per registrarti!

A cura di A-CLUB Fitness & Wellness, Savosa

