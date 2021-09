Dubbi per tornare ad allenarti in palestra? Riprendi con la Free Week A-CLUB!

La bella stagione e le incertezze dettate dal COVID-19 ti hanno spinto in questi mesi a praticare prevalentemente attività sportive all’aperto? Nessuno problema, l’importante che ti sei mantenuto/a attivo/a, ma ricorda le sensazioni, le emozioni e i contenuti che ti offre una seduta di allenamento in un Club sono uniche, diverse e difficili da replicare: ti alleni in un ambiente organizzato, hai il supporto degli Istruttori – personale altamente qualificato, hai il piacere di ritrovare gli amici, di fare nuove amicizie e di condividere un interesse ed una passione comune, sensazioni che solo in un Centro Fitness puoi provare.

Probabilmente è trascorso un po’ di tempo dalla tua ultima seduta in palestra, ti starai domandando se vale la pena riprendere, se è sicuro, se vuoi impegnarti di nuovo, se sarai costante e tanto altro … domande più che lecite, ma è tempo di reagire ed essere positivi!

Per aiutarti a fare “il grande passo”, “motivarti a rientrare” e riprendere la tua regolare e sana attività sportiva il Centro A-CLUB Fitness & Wellness di Savosa offre a te e tutti coloro che lo desiderano la possibilità di provare GRATUITAMENTE senza costi, tutti i servizi offerti dalla struttura per una settimana (7 giorni): da lunedì a venerdì dalle 6.30 alle 22.00 e sabato e domenica dalle 8.30 alle 19.00 avrai la possibilità di allenarti in sala attrezzi, con tutte le novità firmate Technogym, seguito dai Trainer A-CLUB, di provare tutti i corsi fitness a palinsesto (oltre 140 ore di corsi alla settimana) e le esclusive novità dell’allenamento calistenico, del box funzionale e del power training field. Per gli amanti del body & mind niente di meglio dei corsi di yoga, pilates, soft pilates, postural school e panca posturale per ritrovare il giusto equilibrio tra anima e corpo.

Inoltre, ad A-CLUB avrai a disposizione uno spazio acqua con 3 piscine professionali: la vasca da 25 metri 8 corsie per il nuoto libero, la vasca da 16 metri per i corsi fitness in acqua e la meravigliosa vasca ludica con l’acqua a 33 gradi e i getti idromassaggio per rilassarti dopo la tua training session o dopo una giornata trascorsa al lavoro.

Durante la free week avrai, inoltre, libero accesso anche all’area wellness attrezzata con sauna, biosauna, bagno turco, idromassaggio, docce sensoriali e area relax.

Insomma, 7 giorni dove potrai divertirti, provare tutte le attività che desideri, capire in quali orari frequentare il Club in base ai tuoi impegni e alle attività che vuoi seguire. Un’occasione unica per riprendere ad allenarti con serenità e riassaporare il gusto di una seduta di allenamento intensa, stancante, energizzante, esaltante, gratificante!

Come posso attivare la mia settimana gratuita?

Attivare la tua settimana gratuita ad A-CLUB (puoi accedere al Club ed hai servizi tutte le volte che vuoi) è molto semplice: chiamaci allo 091 966 13 13, invia un messaggio whatsapp allo 0763872984, oppure una mail a info@a-club.ch, prenota i corsi a cui desideri partecipare, recati al Club, verrai registrato/a, ti verrà scaricata l’APP di A-CLUB con la quale potrai prenotarti i giorni successivi a tutti i corsi e vivere la tua settimana di sport e divertimento (ricorda puoi portare con te tutte le persone che desideri).

Decidi tu quando!

Per darti tutta la flessibilità possibile puoi decidere se attivare la tua settimana in questi giorni (dal 20 al 26 settembre) oppure a partire lunedì prossimo (dal 27 settembre al 03 ottobre).

Speciali promozioni ed offerte per il mese di Settembre!

Non perdere le speciali offerte che A-CLUB ha pensato per te per il mese di settembre, a seconda della tipologia di abbonamento che desideri acquistare potrai accedere a sconti dal 15% al 25%.

TI ASPETTIAMO, A PRESTO!

Si ricorda che dal 13 settembre, su disposizioni Federali, per poter accedere ai servizi erogati da un Centro Fitness / Polisportivo occorre avere un Certificato COVID valido (vaccino, test tampone, certificato di guarigione).

