crazyforwinter

Arrivare fisicamente preparati all’inverno non è facile ma è molto importante. Se si ha una buona preparazione atletica e fisica è sicuramente più facile evitare infortuni, strappi muscolari o doloretti vari, ma soprattutto questo ti aiuterà a reggere tranquillamente tutta la giornata sugli sci permettendoti di divertirti in tranquillità.

Per sfruttare al massimo il tempo che abbiamo a disposizione per sciare, dall’apertura alla chiusura degli impianti, occorre essere in forma e prepararsi già dalla fine dell'estate o dai primi mesi autunnali.

Una buona preparazione dura di solito 4 mesi ma può variare dalla condizione di partenza e include diverse tipologie e metodologie di allenamento, anche in base alla disciplina che si andrà ad affrontare come sci, sci di fondo, snowboard, ecc. La preparazione continua anche durante la stagione invernale: raggiunta una buona forma fisica infatti, occorre mantenerla e seguire un lavoro costante anche per favorire sempre dei buoni tempi di recupero.

I vantaggi dell'allenamento

Come ogni attività sportiva, come più volte ribadito in altri articoli, anche per gli sport invernali l'allenamento in sala attrezzi, il seguire diverse discipline corsistiche, dedicarsi alle attività funzionali, può solo portare ad un costante miglioramento delle capacità condizionali e coordinative, aiutando anche a prendere sempre più coscienza corporea della propria condizione in ogni momento e periodo dello svolgimento dell'attività sportiva preferita.

Tutto questo, come premesso all'inizio dell'articolo, principalmente per evitare piccoli o grandi infortuni che ci porterebbero soltanto ad allontanarci dal piacere di praticare questi sport invernali all'aria aperta circondati da splendidi paesaggi.

Ma come dovrebbe essere strutturata la preparazione?

Facciamo prima di tutto una premessa che è quella che, nei prossimi articoli, cercheremo di approfondire in maniera più specifica la preparazione per lo sci e lo snowboard, sia per i neofiti e gli amatori, ma anche per quelli a cui piace "andare più forte", con proposte di allenamento scritte e con i nostri classici video allegati.

Per darvi comunque un'idea di massima, senza analizzare il grado di allenamento e condizione fisica di nessuno, possiamo indicarvi quali dovrebbero essere le attività, riguardanti l'allenamento, che dovrebbero essere seguite.

Sicuramente una parte importante riguarda l'allenamento cardiovascolare. Avere un buon grado di resistenza aerobica ed anche anaerobica sta alla base di qualsiasi tipo di preparazione atletica. Questo tipo di condizionamento, soprattutto in un periodo dove l'attività outdoor potrebbe essere difficoltosa causa le condizioni atmosferiche, si svolgerà principalmente sulle attrezzature cardio. Le moderne attrezzature permettono, grazie alle loro innovazioni, di creare allenamenti che permettono ottimi risultati grazie alla loro versatilità e alle loro impostazioni che possono controllare e modificare diversi parametri (battito cardiaco, velocità, wattaggio, resistenze, inclinazioni, esercizi coordinativi, profili di performance,ecc.). Le attrezzature in questione possono andare dalle classiche, che ormai non lo sono più, bike ai treadmill (tapis roulant) di ultima generazione con nastri creati per diminuire il più possibile l'impatto articolare ai simulatori di sanità(scala infinita), ecc. Attrezzature che creano diversi gradi di affaticamento e coinvolgimento muscolare.

In maniera molto generica, possiamo dire, che tutto quello che poi riguarda lo sviluppo della forza ci porterà a gestire il nostro allenamento con i sovraccarichi. I sovraccarichi o pesi, potranno seguire routine di allenamento su attrezzature isotoniche di diverse tipologie (con o senza cavo e carrucole, pesi liberi, panche, bilancieri, ecc.) e soprattutto, come anticipato, metodologie diverse e soggettive in base alla condizione della persona, anche per quello che riguarda eventuali patologie (cosa si può e cosa non si può fare) e banalmente su quale intensità di volume di lavoro e carico iniziare i workout.

Parte fondamentale, descritta in numerosi articoli in precedenza, riguarda poi l'allenamento funzionale. Allenamento che vedrà l'utilizzo di attrezzature, movimenti, tecniche di allenamento che possano portare e creare un condizionamento efficace e "veritiero" rispetto a quelle che sono le condizioni che l'attività fisica in questione andrà a creare sul nostro corpo, sia a livello di consumo energetico, ma anche a livello di coinvolgimento muscolare e stress, sempre fisico (anche articolare), ma anche mentale.

Ovviamente ci troveremo a potenziare le catene muscolari nella loro interezza, rinforzo del core e situazioni riguardanti la propriocezione, il miglioramento dell'equilibrio e della percezione del corpo in movimento e nello spazio. Approfondiremo l'argomento nei prossimi articoli riguardanti l'allenamento per gli sport invernali.

Non da trascurare è l'argomento riguardante gli allenamenti a basso impatto. Per basso impatto si intendono quelle attività dove la componente di rilassamento, allungamento, miglioramento del controllo respiratorio, potenziamento del core, isolamento muscolare decompressivo, intervento posturale sono il focus principale.

Sono allenamenti che tendenzialmente si svolgono in classi o gruppi di allenamento. Fanno parte di queste attività corsi di yoga, postural-school, panca posturale, pilates, ecc. (attività che possono essere anche svolte singolarmente in forma di personal training).

Sono discipline che qualsiasi sportivo dovrebbe introdurre nelle sue routine di allenamento perché possono portare soltanto a grandi benefici sia nelle fasi dinamiche che nelle fasi di recupero della propria disciplina.

Un occhio anche alla tavola!

Oltre a concentrarsi sull’allenamento per la disciplina invernale di riferimento, ogni atleta dovrebbe stare molto attento alla propria alimentazione ed alla sua eventuale integrazione. Per questo motivo, è bene seguire, durante il resto dell’anno, un’alimentazione sana ed equilibrata, evitare gli eccessi e una vita troppo sedentaria. Questi tre elementi, combinati insieme, riusciranno a preparare il proprio fisico verso momenti di grande soddisfazione sulle piste da sci.

