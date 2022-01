2G e 2G+ per chi si allena indoor è la massima sicurezza!

È tempo di voltare pagina ed iniziare a leggere le cosiddette “restrizioni” come un valore aggiunto, una sicurezza ulteriore per tornare a frequentare con regolarità e serenità i Centri Fitness e le Piscine.

Oggi non ci sono più “scuse” ed è tempo di tornare ad allenarsi indoor nei Centri Fitness e nelle Piscine. Dopo 22 mesi, siamo tutti consapevoli delle regole base da seguire e si sa perfettamente che le strutture sportive serie, si sono da tempo strutturate con protocolli ben precisi per accogliere la propria clientela nel rispetto delle normative vigenti e con l’obiettivo di garantire la massima sicurezza.

Oggi il 2G con mascherina e il 2G+, associati ai protocolli di gestione e sanificazione, si traducono per l’utente nella massima sicurezza possibile.

Tradotto, non ci sono motivi per rinunciare a tornare a frequentare con regolarità la palestra e trarne tutti i benefici per la nostra salute psicofisica.

Come sappiamo le sensazioni, le emozioni e i contenuti che offre una seduta di allenamento nel proprio Club sono diverse e difficili da replicare: ci si allena in un ambiente organizzato, si ha il supporto degli Istruttori – personale altamente qualificato, si ha il piacere di ritrovare gli amici e di condividere un interesse ed una passione comune, sensazioni che solo nel Tuo Club puoi provare.

I Centri Fitness e le Piscine con l’introduzione del 2G con mascherina e del 2G+ sono le strutture che tutelano al massimo il cliente e garantiscono (ospedali a parte) gli standard più alti in termini di prevenzione. Se ci pensate bene tutti gli utenti sono tracciati (abbonamento e badge), contingentati (numero massimo di presenze e gestione degli spazi negli ambienti), monitorati (distanze di sicurezza), c’è l’obbligo di 2G con mascherina e/o 2G+, vengono messi a disposizione degli utenti tutti i prodotti necessari per igienizzare e sanificare gli attrezzi, il gel sanificante mani e tutte le strutture, per legge, hanno un piano ben preciso di sanificazione quotidiana degli ambienti (anche più volte al giorno). Quale altra realtà vi offre degli standard simili?

In piscina, nelle aree wellness e per il padel è previsto addirittura il 2G+, un livello ulteriore di requisito necessario per poter accedere alle strutture. Non possiamo chiedere di più!

In conclusione, possiamo affermare che riprendere ad allenarsi in piscina o nei centri fitness & wellness è possibile e sicuro e può solo far bene al nostro fisico e al nostro umore. Occorre rispettare delle semplici regole che oggi sono inevitabilmente entrate a far parte del nostro stile di vita quotidiano, a cui non possiamo sottrarci e alle quali ci siamo ormai adeguati. Le regole non devono essere percepite come limitazioni bensì essere viste e lette come strumenti che in questo caso ci consentono di praticare con serenità e nel rispetto di tutti quello che ci piace fare: dedicare del tempo a noi stessi attraverso l’allenamento seguiti da personale qualificato e specializzato in strutture organizzate pensate ed orientate al benessere psicofisico delle persone.

A cura di Simona Malagoni

General Manager Centro A-CLUB Fitness & Wellness, Savosa

