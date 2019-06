Case prefabbricate in cemento? Cinque buoni motivi per pensarci

Una casa prefabbricata è una vera e propria struttura abitativa, di elevate prestazioni di durevolezza, resistenza al tempo e agli agenti atmosferici, stabile, comoda e in grado di resistere anche agli agenti sismici: le strutture prefabbricate in legno, oggigiorno sempre più studiate per soddisfare le sempre maggiori esigenze di avere un'abitazione stabile e preparata ad ogni evenienza, porta questa tipologia di casa ad avere un ruolo funzionale e particolarmente importante nell'ambito delle costruzioni.

Una casa prefabbricata in cemento viene costruita a partire da blocchi di calcestruzzo architettonico divisi per moduli. Per questo garantisce una buona resistenza nel tempo, oltre a garantire le stesse soluzioni abitative delle case tradizionali, ma con prezzi più accessibili. Il rapporto qualità/prezzo è ottimo. Sono la tipologia di prefabbricato di più antica realizzazione, comprendendo la struttura portante in cemento pieno, impianti elettrici e idraulici inseriti nella fase della gettata e le pareti sono interamente portanti; in questa tipologia di prefabbricato non è possibile compiere delle opere di modifica, successive.



Quali vantaggi offre rispetto alle case prefabbricate in legno?

Poca manutenzione (Il calcestruzzo è un materiale molto resistente, quindi la manutenzione necessaria per questo tipo di alloggi è minima)

Comfort acustico (isola molto meglio dai rumori esterni)

Valore più alto per un’eventuale rivendita (un minor numero di acquirenti si affida al legno nelle case di seconda mano)

I prezzi



Oggi il mercato immobiliare diventa sempre più consapevole delle problematiche ambientali: per questo, le case prefabbricate in cemento stanno acquisendo maggiore importanza grazie alla loro efficienza e convenienza.

Uno dei punti di forza dei prefabbricati in cemento è rappresentato dal prezzo. Sarebbe scorretto però dire che le case in cemento armato siano più economiche di quelle in muratura o legno.

Si possono costruire case low cost con soluzioni semplici, oppure con progetti più esclusivi e con dettagli di lusso. Inoltre, aggiungere più moduli fa lievitare il prezzo: ad esempio si può aggiungere una piscina o un soggiorno anche in un momento successivo a quello della costruzione.

Sostanzialmente, le caratteristiche e le dimensioni incidono in maniera decisiva sul costo finale.

L’opzione migliore per conoscere i prezzi di una casa prefabbricata in cemento è chiedere un preventivo personalizzato al fine di non lasciare nulla al caso. Quello che sicuramente possiamo dirvi a proposito di prezzi è che quasi sempre queste case vengono proposte ad un prezzo “chiavi in mano” e che i costi sono certi ovvero non subiscono modificazioni in corso d’opera.

Resistenza antisismica

Non è più possibile pensare di realizzare un edificio, che sia a scopo residenziale o pubblico, che non garantisca una estrema resistenza antisismica. Le case prefabbricate in cemento rispettano perfettamente questa necessità.

Efficienza energetica

Nel nostro paese la classe energetica media delle abitazioni è sconfortante: tra la D e la E. Le case prefabbricate in cemento di ultima generazione si attestano su una classe energetica vicina alla A4+. Concretamente questo significa case meglio isolate, più calde ed asciutte e soprattutto caratterizzate da un minor costo delle bollette di luce e gas connesse al riscaldamento ed al condizionamento.

Grande versatilità

Il cemento armato è un materiale altamente versatile oltre che resistente e capace di garantire ottime prestazioni termiche alle case. Per questo motivo si presta particolarmente anche all’ambito delle ristrutturazioni e degli ampliamenti sia che si tratti di edifici in cemento armato sia che si tratti di case in mattoni.

Miti da sfatare

Si tratta delle case prefabbricate in cemento, che cercano di battere lo stereotipo del “mattone”, entrato finanche nell’immaginario collettivo come simbolo massimo di investimento sicuro, mentre il termine “prefabbricato” fa pensare a qualcosa di precario, oppure alla tristezza di capannoni industriali senza alcun gusto estetico. In realtà, le qualità dell’edilizia prefabbricata sono di gran lunga superiori a quelle delle attuali residenze, che anzi sono arretrate e ci relegano agli ultimi posti in Europa per eco-sostenibilità.

