Il lavoro ibrido a vantaggio delle PMI

Consentendo il lavoro ibrido, le PMI beneficiano di vantaggi anche in termini di mercato del lavoro. In uno studio condotto da Microsoft, il 37% degli intervistati in Svizzera ha, infatti, dichiarato di essere alla ricerca di un lavoro che gli consenta di lavorare in modo ibrido o indipendentemente dal luogo in cui si trova. Ciò offre quindi alle PMI l’opportunità di posizionarsi come datrici di lavoro particolarmente interessanti e di migliorare le proprie opportunità sul mercato del lavoro altamente competitivo. «Con forme di lavoro ibride e flessibili, le PMI trovano collaboratori che altrimenti non riuscirebbero mai a raggiungere», afferma Peter.